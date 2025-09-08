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8 сентября 2025, 18:16

Молодежная сборная России дважды сыграет с Белоруссией в октябре

Игнат Заздравин
Корреспондент

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров сообщил, что в октябре команда проведет две игры со сверстниками из Белоруссии.

«У нас есть понимание по октябрьскому окну — мы едем в Белоруссию сыграть два матча с командой U-21, которая сейчас выступает в официальном отборе на чемпионат Европы», — цитирует Шабарова РИА «Новости».

В сентябре молодежная сборная России дважды сыграла против Саудовской Аравии. 5 сентября россияне уступили (1:2), а 8 сентября одержали победу (3:1). Обе игры прошли на стадионе «Родина» в Химках.

Источник: РИА «Новости»
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Футбол
Молодежная сборная России по футболу
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