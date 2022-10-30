Молодежная сборная России проведет товарищеский матч против Сербии

Молодежная сборная России в ноябре проведет товарищеский матч против команды Сербии, утверждает «РБ Спорт».

РФС договорился с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча между молодежными сборными.

В сентябре российская молодежка провела две товарищеские встречи — со сборными Беларуси (6:1) и Казахстана (2:1). Обе игры прошли на белорусской территории.

В марте ФИФА и УЕФА временно отстранили все российские команды от участия в международных турнирах.