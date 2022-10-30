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Сегодня, 20:44

Молодежная сборная России проведет товарищеский матч против Сербии

Иван Шитик
Корреспондент
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Молодежная сборная России в ноябре проведет товарищеский матч против команды Сербии, утверждает «РБ Спорт».

РФС договорился с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча между молодежными сборными.

В сентябре российская молодежка провела две товарищеские встречи — со сборными Беларуси (6:1) и Казахстана (2:1). Обе игры прошли на белорусской территории.

В марте ФИФА и УЕФА временно отстранили все российские команды от участия в международных турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/molodezhnaya-sbornaya-rossii-provedet-tovarishheskij-match-s-komandoj-serbii/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
2-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Молодежная сборная России по футболу
1
0
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