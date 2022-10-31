В Сербии прокомментировали информацию о возможном товарищеском матче сборной с командой России

Сербский журналист издания Mozzart Sport Деян Станкович прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче между молодежными сборными России и Сербии.

«Начну с того, что никто пока не слышал об этом матче в Сербии. Сейчас выборы в Футбольную ассоциацию, так что это немного сложно проверить. Но никто бы не удивился. В ноябре «Црвена Звезда» также проведет несколько товарищеских матчей в России.

Что касается сборной Сербии U21, то ее не считают самой талантливой из тех, что у нас были. С другой стороны, есть игроки, которые регулярно играют во внутреннем чемпионате, от стоппера Уроша Дрезгича до Владимира Лучича, Николы Станковича, Милоша Пантовича и Петара Раткова. В Сербии такое правило: в каждом клубе должен быть как минимум один игрок 2001 года рождения или позднее на каждые 90 минут, так что, по крайней мере, многие из них играют регулярно. Штефан Митрович из «Звезды» великолепен, но он дебютировал за первую сборную, хотя мог бы играть и за молодежную команду. В целом от поколений 2004 и 2005 года ожидают гораздо большего», — заявил Станкович Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что РФС договорился с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча между молодежными сборными.