Сборная Англии обыграла Израиль и вышла в 1/4 финала молодежного Евро-2023

Сборная Англии обыграла Израиль в матче 2-го тура чемпионата Европы среди молодежных команд — 2:0. У победителей отличился Энтони Гордон и Эмиль Смит-Роу. Англичане вышли в 1/4 финала турнира.

В параллельных матчах турнира Италия вырвала победу у Швейцарии (3:2), а Чехия одолела Германию (2:1).

Англия сохранила первую строчку турнирной таблицы группы C, набрав шесть очков. Чехия поднялась на второе место, набрав три очка. Германия и Израиль набрали по одному очку.