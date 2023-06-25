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Сегодня, 16:12

В РФС положительно оценили работу Галактионова в молодежной сборной России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор РФС Андрей Лексаков в комментарии для «СЭ» оценил работу Михаила Галактионова в молодежной сборной России.

«Очень положительно, если в двух словах. Каждый тренер ничего глобального принести не может, но профессионализм, с которым работал весь тренерский штаб во главе с Михаилом Михайловичем, позволил нашей сборной выйти в финальную часть чемпионата Европы после долгого перерыва. Когда мы играли в очередном отборочным цикле, мы также имели все шансы и, думаю, вышли бы тоже в финальную часть чемпионата Европы. Поэтому сборная работала успешно, игроки развивались. Оценка предыдущего тренерского штаба молодежной сборной во главе с Михаилом Галактионовым только положительная», — сказал Лексаков «СЭ».

Галактионов работал с молодежной сборной России с декабря 2018 года. В ноябре 2022 года 38-летний специалист возглавил «Локомотив».

Молодежная сборная России по футболу
Михаил Галактионов
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