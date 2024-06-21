Роберто Баджо ограбили! Обладатель «Золотого мяча» защищался и попал в больницу
Известные футболисты периодически становятся жертвами нападений и ограблений. Участь не обошла стороной и легендарного итальянца Роберто Баджо. Грабители напали на дом 57-летнего экс-футболиста «Ювентуса», «Милана» и «Интера» 20 июня, во время матча Испания — Италия.
Как сообщает издание Corriera della Sera, ограбление произошло около 10 вечера по местному времени. Баджо находился на своей вилле в коммуне Альтавилла Вичентина вместе с семьей и смотрел футбол. В этот момент в дом ворвались пять человек, все были вооружены.
Баджо попытался дать грабителям отпор и вступить с ними в драку, но получил удар пистолетом по голове. После этого грабители заперли Роберто вместе с семьей в отдельной комнате и обнесли дом — украли часы, украшения и деньги. На данный момент сумма ущерба еще не подсчитана.
Ограбление длилось около 40 минут. Когда Баджо понял, что грабители ушли, он взломал дверь и вызвал полицию. Самому экс-футболисту потребовалась помощь врачей — Роберто отвезли в ближайшую больницу и наложили несколько швов на лоб.
На данный момент принимаются меры по поиску преступников. Известно, что полиция изъяла запись с камер видеонаблюдения. В органах правопорядка считают, что действовала опытная и профессиональная банда.
Итальянские медиа также рассказали о вилле, на которой произошло ограбление. Это поместье — одно из самых богатых в коммуне Альтавилла Вичентина. Баджо назвал имение Golden Ball 1993 в честь своего «Золотого мяча». На территории есть все необходимое — от тренажерного зала до небольшого парка. Экс-футболист проживает там вместе с женой и двумя детьми.
Роберто Баджо играл в таких клубах, как «Ювентус», «Милан», «Интер», становился победителем Кубка УЕФА, чемпионом и обладателем Кубка Италии. Выступал за сборную Италии на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов. В 1993 году Роберто Баджо выиграл «Золотой мяч».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|38
|29
|7
|2
|89-22
|94
|
2
|Милан
|38
|22
|9
|7
|76-49
|75
|
3
|Ювентус
|38
|19
|14
|5
|54-31
|71
|
4
|Аталанта
|38
|21
|6
|11
|72-42
|69
|
5
|Болонья
|38
|18
|14
|6
|54-32
|68
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|65-46
|63
|
7
|Лацио
|38
|18
|7
|13
|49-39
|61
|
8
|Фиорентина
|38
|17
|9
|12
|61-46
|60
|
9
|Торино
|38
|13
|14
|11
|36-36
|53
|
10
|Наполи
|38
|13
|14
|11
|55-48
|53
|
11
|Дженоа
|38
|12
|13
|13
|45-45
|49
|
12
|Монца
|38
|11
|12
|15
|39-51
|45
|
13
|Верона
|38
|9
|11
|18
|38-51
|38
|
14
|Лечче
|38
|8
|14
|16
|32-54
|38
|
15
|Удинезе
|38
|6
|19
|13
|37-53
|37
|
16
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42-68
|36
|
17
|Эмполи
|38
|9
|9
|20
|29-54
|36
|
18
|Фрозиноне
|38
|8
|11
|19
|44-69
|35
|
19
|Сассуоло
|38
|7
|9
|22
|43-75
|30
|
20
|Салернитана
|38
|2
|11
|25
|32-81
|17
|23.05
|21:45
|
Кальяри – Фиорентина
|2 : 3
|24.05
|21:45
|
Дженоа – Болонья
|2 : 0
|25.05
|19:00
|
Ювентус – Монца
|2 : 0
|25.05
|21:45
|
Милан – Салернитана
|3 : 3
|26.05
|19:00
|
Аталанта – Торино
|3 : 0
|26.05
|19:00
|
Наполи – Лечче
|0 : 0
|26.05
|21:45
|
Эмполи – Рома
|2 : 1
|26.05
|21:45
|
Фрозиноне – Удинезе
|0 : 1
|26.05
|21:45
|
Лацио – Сассуоло
|1 : 1
|26.05
|21:45
|
Верона – Интер
|2 : 2
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|29
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|32
|1
|11