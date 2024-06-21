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Роберто Баджо ограбили! Обладатель «Золотого мяча» защищался и попал в больницу

В Италии вооруженные бандиты ограбили дом Роберто Баджо
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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На дом Роберто Баджо было совершено вооруженное нападение.
Фото Global Look Press
Ему рассекли лоб пистолетом.

Известные футболисты периодически становятся жертвами нападений и ограблений. Участь не обошла стороной и легендарного итальянца Роберто Баджо. Грабители напали на дом 57-летнего экс-футболиста «Ювентуса», «Милана» и «Интера» 20 июня, во время матча Испания — Италия.

Как сообщает издание Corriera della Sera, ограбление произошло около 10 вечера по местному времени. Баджо находился на своей вилле в коммуне Альтавилла Вичентина вместе с семьей и смотрел футбол. В этот момент в дом ворвались пять человек, все были вооружены.

Роберто Баджо празднует гол с&nbsp;партнерами по&nbsp;сборной Италии в&nbsp;матче с&nbsp;Испанией в&nbsp;1994 году. «Я зверски устал от травм и болезней, но Бог не оставляет меня в беде». Шедевр Баджо нокаутировал Испанию на ЧМ-1994

Баджо попытался дать грабителям отпор и вступить с ними в драку, но получил удар пистолетом по голове. После этого грабители заперли Роберто вместе с семьей в отдельной комнате и обнесли дом — украли часы, украшения и деньги. На данный момент сумма ущерба еще не подсчитана.

Ограбление длилось около 40 минут. Когда Баджо понял, что грабители ушли, он взломал дверь и вызвал полицию. Самому экс-футболисту потребовалась помощь врачей — Роберто отвезли в ближайшую больницу и наложили несколько швов на лоб.

На данный момент принимаются меры по поиску преступников. Известно, что полиция изъяла запись с камер видеонаблюдения. В органах правопорядка считают, что действовала опытная и профессиональная банда.

Свое имение Роберто Баджо назвал в честь одного из главных своих трофеев — Golden Ball 1993.
Фото из соцсетей Роберто Баджо

Итальянские медиа также рассказали о вилле, на которой произошло ограбление. Это поместье — одно из самых богатых в коммуне Альтавилла Вичентина. Баджо назвал имение Golden Ball 1993 в честь своего «Золотого мяча». На территории есть все необходимое — от тренажерного зала до небольшого парка. Экс-футболист проживает там вместе с женой и двумя детьми.

Роберто Баджо играл в таких клубах, как «Ювентус», «Милан», «Интер», становился победителем Кубка УЕФА, чемпионом и обладателем Кубка Италии. Выступал за сборную Италии на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов. В 1993 году Роберто Баджо выиграл «Золотой мяч».

Роберто Баджо
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