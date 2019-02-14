Златан Ибрагимович: "Не считаю трансфер Роналду в "Ювентус" вызовом"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович считает, что переход Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" не является вызовом. Португалец присоединился к туринскому клубу перед началом сезона.

- Я не говорил, что его трансфер не был выдающимся, - цитирует Bleacher Report Ибрагимовича. - Я говорил, что переход в "Ювентус" не был вызовом. Перейти в один из лучших клубов мира - это не вызов.

Возможно, это зависит от того, что вы считаете вызовом. Для меня вызов - это перейти в команду и высоко подняться. Это проблема.