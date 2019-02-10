Жоау Канселу: "Роналду играет так, будто он мой ровесник"

Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу заявил, что рад играть в одной команде вместе с форвардом Криштиану Роналду.

- Я многому учусь в "Ювентусе", - приводит слова 24-летнего Канселу Football Italia. - Я рад играть с Криштиану в одной команде. Он тренируется и играет так, будто бы является моим ровесником.

34-летний Роналду в текущем сезоне провел 30 матчей за "Ювентус", забил 19 голов и отдал 8 результативных передач. Канселу сыграл в 19 встречах в составе "бьянконери", отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми пасами.

Все о чемпионате Италии - здесь