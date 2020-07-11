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Зелиньски намекнул, что продлит контракт с «Наполи»

08:07
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Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски рассказал, что продлит контракт с клубом в ближайшее время.

— Мы провели переговоры по поводу нового контракта с клубом, надеюсь, об их итогах официально объявят через несколько дней, — приводит Football Italia со ссылкой на Sky Italia слова Зелиньски. — Пока могу сказать, что чувствую себя отлично в «Наполи» и не хочу уходить из команды.

В сезоне-2019/20 Зелиньски провел за «Наполи» 41 матч, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

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