«Ювентус» ведет с Рэмзи переговоры о расторжении контракта
«Ювентус» хочет расстаться с полузащитником Аароном Рэмзи, сообщает Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, туринский клуб ведет переговоры с 31-летним валлийцем о расторжении контракта.
Соглашение полузащитник с «бьянконери» рассчитано до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Рэмзи не поедет с «Ювентусом» в турне по США.
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|Ювентус
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14
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15
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|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
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17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
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|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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