«Ювентус» ведет с Рэмзи переговоры о расторжении контракта

«Ювентус» хочет расстаться с полузащитником Аароном Рэмзи, сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, туринский клуб ведет переговоры с 31-летним валлийцем о расторжении контракта.

Соглашение полузащитник с «бьянконери» рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Рэмзи не поедет с «Ювентусом» в турне по США.