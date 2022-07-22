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Сегодня, 09:21

«Ювентус» ведет с Рэмзи переговоры о расторжении контракта

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ювентус» хочет расстаться с полузащитником Аароном Рэмзи, сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, туринский клуб ведет переговоры с 31-летним валлийцем о расторжении контракта.

Соглашение полузащитник с «бьянконери» рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Рэмзи не поедет с «Ювентусом» в турне по США.

Аарон Рэмзи
Футбол
ФК Ювентус
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