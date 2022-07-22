Защитник «Интера» Ванхойсден перейдет в АЗ на правах аренды
Защитник «Интера» Зиньо Ванхойсден перейдет в АЗ на правах аренды, сообщает Voetbal International.
По информации источника, у клуба из Алкмара будет опция выкупа 22-летнего бельгийца.
Технический директора АЗ Макс Хубертс отметил, что для оформления трансфера осталось уладить последние формальности.
В прошедшем сезоне Ванхойсден выступал в аренде за «Дженоа». В трех предыдущих защитник играл за «Стандард».
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|0-0
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|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
|0
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18
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|0
|0
|0
|0
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19
|Кремонезе
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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|21:45
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