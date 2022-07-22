Защитник «Интера» Ванхойсден перейдет в АЗ на правах аренды

Защитник «Интера» Зиньо Ванхойсден перейдет в АЗ на правах аренды, сообщает Voetbal International.

По информации источника, у клуба из Алкмара будет опция выкупа 22-летнего бельгийца.

Технический директора АЗ Макс Хубертс отметил, что для оформления трансфера осталось уладить последние формальности.

В прошедшем сезоне Ванхойсден выступал в аренде за «Дженоа». В трех предыдущих защитник играл за «Стандард».