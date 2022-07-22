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Защитник «Интера» Ванхойсден перейдет в АЗ на правах аренды

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Интера» Зиньо Ванхойсден перейдет в АЗ на правах аренды, сообщает Voetbal International.

По информации источника, у клуба из Алкмара будет опция выкупа 22-летнего бельгийца.

Технический директора АЗ Макс Хубертс отметил, что для оформления трансфера осталось уладить последние формальности.

В прошедшем сезоне Ванхойсден выступал в аренде за «Дженоа». В трех предыдущих защитник играл за «Стандард».

Источник: https://www.vi.nl/cookies/;jsessionid=B60846D58E1F5B9CF6433ADC8249D30E
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