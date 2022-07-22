«Салернитана» ведет переговоры с Пентеком

Нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек может вернуться в Италию. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Салернитана» ведет переговоры с 27-летним поляком.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Во второй половине сезона-2021/22 Пентек выступал за «Фиорентину» на правах аренды. На его счету 6 голов в 18 матчах за команду.