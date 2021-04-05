«Ювентус» может уволить Пирло в случае поражения от «Наполи»
19:28
Главному тренер «Ювентуса» Андреа Пирло грозит отставка, сообщает Corriere della Sera 5 апреля.
По данным источника, судьба специалиста зависит от перенесенного матча третьего тура чемпионата Италии против «Наполи». Если «Юве» проиграет, то тренер может быть уволен.
Матч «Ювентус» — «Наполи» состоится 7 апреля. Начало в 19.45 по московскому времени. «Юве» занимает пятое место в чемпионате Италии, имея в активе 56 очков в 28 матчах.
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