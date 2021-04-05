«Лацио» не будет выкупать Перейру у «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Андреас Перейра, выступающий на правах аренды за «Лацио», в летнее трансферное окно вернется в «Манчестер Юнайтед», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Руководство римского клуба не будет активировать опцию выкупа контракта 25-летнего бразильца на постоянной основе за 27 миллионов евро.

В текущем сезоне Андреас Перейра провел за «Лацио» 26 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться одним голом и тремя результативными передачами.