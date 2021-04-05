«Лацио» не будет выкупать Перейру у «Манчестер Юнайтед»
20:01
Полузащитник Андреас Перейра, выступающий на правах аренды за «Лацио», в летнее трансферное окно вернется в «Манчестер Юнайтед», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
Руководство римского клуба не будет активировать опцию выкупа контракта 25-летнего бразильца на постоянной основе за 27 миллионов евро.
В текущем сезоне Андреас Перейра провел за «Лацио» 26 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться одним голом и тремя результативными передачами.
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