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Янкто рассказал о 15 заболевших коронавирусом в «Сампдории»

19:50
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Полузащитник «Сампдории» Якуб Янкто рассказал, что в его клубе 15 человек сдали положительный тест на коронавирус. Как сообщает Rai Sport, об этом хавбек заявил в интервью чешским СМИ.

Напомним, что по последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 207 518 человек. Умерших — 8 248, выздоровевших — 82 104. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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