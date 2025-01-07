Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 01:24

Тэмми Абрахам признан лучшим игроком Суперкубка Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тэмми Абрахам.
Фото Reuters

Нападающий «Милана» Тэмми Абрахам признан лучшим игроком финала Суперкубка Италии против «Интера» (3:2). Англичанин забил победный гол в добавленное время.

«Я очень рад за свою команду, за болельщиков и за всех вас. Мы играли уверенно, смело, с желанием, а когда мы это делаем, становимся сильной командой. Мы очень счастливы», — сказал Абрахам Sport Mediaset, размахивая своим трофеем «Игрок матча».

«Милан» проигрывал по ходу матча 0:2, но в концовке встречи сумел отыграться и вырвать победу благодаря гол в добавленное время.

&laquo;Милан&raquo; выиграл Суперкубок Италии. «Милан» победил в сумасшедшем дерби. Консейсау хватило недели и двух матчей, чтобы взять трофей

Футбол
ФК Милан
Читайте также
На сайте Australian Open не указали национальность российских и белорусских теннисистов
Тардиф признался, что хотел бы скорейшего допуска российских хоккеистов к международным турнирам
Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Петрозаводске
Путин поздравил россиян с Рождеством
«Спартак» вернет Промеса, ЦСКА замахнулся на 20-миллионного игрока. Трансферные слухи РПЛ
Медведев раскритиковал заявление Зеленского о презрении к русскому народу
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Консейсау станцевал в раздевалке после победы в Суперкубке Италии

Тео Эрнандес посвятил гол в ворота «Интера» своей будущей дочери
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 19 11 2 6 33-27 35
5
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 19 7 4 8 23-28 25
10
 Рома 19 6 5 8 26-24 23
11
 Торино 19 5 6 8 19-24 21
12
 Дженоа 19 4 8 7 16-27 20
13
 Эмполи 19 4 8 7 18-22 20
14
 Верона 19 6 1 12 24-42 19
15
 Парма 19 4 7 8 25-34 19
16
 Комо 18 4 6 8 20-30 18
17
 Лечче 19 4 5 10 11-31 17
18
 Кальяри 19 4 5 10 18-32 17
19
 Венеция 19 3 5 11 18-32 14
20
 Монца 19 1 7 11 17-27 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 17:00
Венеция – Эмполи
 1 : 1
4.01 20:00
Фиорентина – Наполи
 0 : 3
4.01 22:45
Верона – Удинезе
 0 : 0
5.01 14:30
Монца – Кальяри
 1 : 2
5.01 17:00
Лечче – Дженоа
 0 : 0
5.01 20:00
Торино – Парма
 0 : 0
5.01 22:45
Рома – Лацио
 2 : 0
14.01 20:30
Комо – Милан
 - : -
14.01 22:45
Аталанта – Ювентус
 - : -
15.01 22:45
Интер – Болонья
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 11
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 14 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 8 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости