Тео Эрнандес посвятил гол в ворота «Интера» своей будущей дочери

Защитник «Милана» Тео Эрнандес прокомментировал победу над «Интером» (3:2) в Суперкубке Италии.

«Это была отличная игра. Мы знали, что «Интер» — отличная команда. Я еще готов не на 100 процентов, но я пытаюсь помочь команде. Игроки должны взять на себя часть вины за то, что ушел Фонсека, это была не только его вина. Мы благодарны за то, что он был здесь, и желаем ему всего наилучшего. У нас было немного времени привыкнуть к Консейсау, но я думаю, что работа с ним пошла на пользу. Я посвящаю гол своей жене, своему сыну и маленькой девочке, которая скоро появится в нашей семье», — сказал Тео Эрнандес Sport Mediaset

«Милан» проигрывал по ходу матча 0:2, но в концовке встречи сумел отыграться и вырвать победу благодаря гол в добавленное время.