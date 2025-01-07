Консейсау станцевал в раздевалке после победы в Суперкубке Италии

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау начал празднование победы в Суперкубке Италии с танца в раздевалке с сигарой во рту.

Полузащитник «россонери» Кевин Дзероли вел прямую трансляцию из раздевалки, когда португальский специалист танцевал в окружении игроков. Также в это время в раздевалке находились несколько работников телевизионных каналов с камерами.

30 декабря «Милан» отправил в отставку главного тренера команды Паулу Фонсеку, которого заменили на Консейсау. Контракт с португальцем рассчитан до 2026 года.