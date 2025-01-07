«Милан» победил в сумасшедшем дерби. Консейсау хватило недели и двух матчей, чтобы взять трофей

Серия «Интера» из трех подряд побед в Суперкубке прервалась.

Миланское дерби — далеко не самое яростное и злобное в мире, во всяком случае, в этом смысле это точно не «Селтик» против «Рейнджерс» или «Бока Хуниорс» против «Ривер Плейт». Масса футболистов выступала за обе команды, прямых переходов тоже было немало, у боссов двух клубов точно нет резкой неприязни друг к другу, особенно сейчас, когда «Интером» владеют китайцы, а «Миланом» — американцы. Но последние годы соперничество вновь приобрело живые оттенки.

В 2022-м клубы устроили знатную чемпионскую гонку, победителем из которой вышел «Милан». В прошлом году «Интер» официально оформил скудетто как раз после победы в дерби. В нынешнем сезоне «Милан» осенью после невнятного старта подходил к очному матчу в роли андердога, но выиграл. Это, правда, не стало поворотной точкой и красно-черные так и остались нестабильной командой (во всяком случае, в серии А, в Лиге чемпионов дела наладились), что стоило работы Паулу Фонсеке.

Сейчас же его сменщик Сержиу Консейсау получил шанс взять первый трофей уже во втором своем матче во главе «Милана», да еще и в дерби. Разумеется, никто, никогда и нигде не провозглашает Суперкубок главной целью на сезон, но, если в остальном все не очень заладилось, всегда можно сказать: вот, мол, смотрите, титул у нас все равно есть. Португалец, кстати, в качестве игрока успел провести два года в «Интере» (2001-2003), но ничем особенным в той напичканной звездами команде не запомнился — за «Лацио» Консейсау выступал гораздо ярче, являясь важной частью команды, которая в 2000-м взяла скудетто.

Его «Порту» последние годы был образцовым дементором, во всяком случае, в Лиге чемпионов. «Драконы» под началом Консейсау как никто умели высасывать все жизненные силы из противника, лишать его пространства, душить инициативу, сбивать темп. Это, конечно, был никакой не автобус или что-то такое, но это был в своем роде чрезвычайно прогрессивный образец темных искусств в футболе. Понятно, что за неделю Консейсау не мог внедрить ничего подобного в «Милане», однако наблюдать за какими-то штрихами было любопытно.

Так, против «Интера» португалец решил использовать гибридную схему: 5-4-1 при позиционной обороне и вполне типические 4-3-3 в атаке. В роли переключателя выступал Алекс Хименес. При обороне 19-летний испанец опускался на одну линию с защитниками, становясь правым защитником, в то время как Эмерсон Роял становился правым центральным. А при атаке поднимался наверх, на позицию вингера. Тем самым Консейсау хотел добиться как можно большей надежности в этой зоне, где у «Интера» действуют Генрих Мхитарян, Федерико Димарко плюс постоянно подключающийся в атаку Алессандро Бастони.

Наблюдение за такими деталями долгое время было едва ли не главным развлечением, поскольку игра была очень похожа на товарищескую во время какого-нибудь предсезонного турне по Северной Америке. Очень средний темп, очень средняя интенсивность, не так много стыков и единоборств. Плюс атмосфера на стадионе в Эр-Рияде: арена была заполнена, но публика вела себя очень тихо, так что весь рабочий подсказ игроков и тренеров был слышен очень хорошо.

Единственный момент в первом тайме, который режиссер смело и без всяких сомнений мог бы брать в нарезку — это дальний удар Димарко, который заставил Марка Меньяна совершить очень красивый полет за мячом.

Впрочем, вся эта сонливость была до определенной степени обманчивой. Перед самым перерывом «Интер» подловил «Милан» на переходной фазе, а Лаутаро Мартинес красиво поймал на встречном движении и двух защитников, и Меньяна, и по радости аргентинца и эмоциям его партнеров стало понятно, что для них это вовсе не выставочный матч где-то на другом континенте.

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Гол воспламенил игру: во втором тайме и темп вырос, и эмоций стало куда больше, и стычки пошли. И даже на трибунах стало чуть-чуть погромче. Хаоса на поле тоже, конечно, прибавилось, но это как раз тот случай, когда это точно лучше прилизанного академизма на ветеранских скоростях. И второй тайм был куда больше похож на миланское дерби, каким оно должно быть. Во всяком случае, цвет итальянского футбола, собравшийся в Эр-Рияде (Вьери, Дель Пьеро, Тони, Матерацци, Пирло, Барези, Фабио Капелло и другие), кажется, был доволен.

Голы, правда, поначалу были смешными. Сначала защита «Милана» зевнула элементарный заброс Стефана де Врея на Мехди Тареми, а потом голкипер «Интера» Ян Зоммер показал, как не надо играть при штрафных: швейцарец выстроил стенку и сам встал точно за ней, открыв Тео Эрнандесу половину ворот.

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Дальше был отличный отрезок в исполнении «Милана», чему, безусловно, поспособствовал выход на поле Рафаэла Леау. Португалец и тот самый штрафной заработал, и Тиджани Рейндерса на пустые ворота вывел (удар голландца чудом блокировал Бастони), и вообще играл с такими желанием и настроением, каких у него давно не наблюдалось.

Безусловно, Меньян в противоположных воротах тоже не скучал и сделал несколько важнейших сэйвов, когда это было нужно. Но главной звездой встречи стал все же Леау — именно он в уже компенсированное время покатил Тэмми Эбрахаму на пустые ворота. Забив, англичанин даже расплакался от избытка эмоций, а радость игроков и персонала «Милана» после финального свистка была настолько бурной и искренней, что стало понятно, насколько важен был для них этот матч.

Консейсау, проработав неделю и проведя во главе красно-черных две игры, уже успел выиграть трофей. В обоих встречах, и против «Ювентуса», и против «Милана», португалец показал хороший матч-менеджмент — его решения и замены были разумны и логичны. Но, главное — это все же эмоции, которые вызвала смена тренера. Консейсау успел привнести с собой хороший заряд уверенности: оба раза «Милан» уступал в счете, но находил способы победить. А выигранный трофей должен продлить действие этой эмоциональной инъекции и создать правильную атмосферу в раздевалке.