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Сапата не собирается покидать «Аталанту»

19:19
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Форвард «Аталанты» Дуван Сапата прокомментировал слухи о его возможном уходе из клуба.

«Я здесь счастлив, «Аталанта» очаровала меня. Гасперини — отличный парень, с которым приятно работать.

Я не думаю об уходе, но никогда не говори никогда, а особенно в футболе. Тут может всякое случиться. Я сосредоточен и полон решимости сделать так, чтобы клуб добился успеха», — цитирует Сапату Football Italia.

30-летний колумбиец выступает за «Аталанту» с января 2020 года, его контракт рассчитан до лета 2023-го.

В нынешнем сезоне Сапата принял участие в 43 матчах во всех соревнованиях, забил 18 мячей и сделал 12 результативных передач.

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