Президент «Интера» проведет переговоры с Конте

Президент «Интера» Стивен Чжана этой неделе прилетит в Милан, сообщает La Gazzetta dello Sport. Чжан находится в Китае с октября, поскольку из-за пандемии перемещения между странами усложнились.

Чжан в пятницу встретится с командой на клубной базе. Президент «Интера» прилетел в Италию, чтобы отметить чемпионство и провести переговоры с Антонио Конте по поводу его будущего.

«Интер» может стать чемпионом Италии уже на ближайших выходных. Для этого команде Антонио Конте нужна своя победа над «Кротоне» и осечка «Аталанты» в дуэли с «Сассуоло».