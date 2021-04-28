В Италии сообщают, что «Ювентус» окончательно решил назначить Аллегри вместо Пирло

Руководство «Ювентуса» приняло окончательное решение совершить кадровые перестановки в тренерском штабе первой команды, сообщает Football Italia 28 апреля со ссылкой на SportMediaset.

Руководство туринского клуба решило вернуть на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, покинувшего эту должность летом 2019 года.

Выбор в пользу Аллегри не изменится даже в том случае, если нынешнему наставнику туринцев Андреа Пирло удастся вывести «Ювентус» в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона серии А.

После 33-х туров «Юве» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 66 набранных очков.