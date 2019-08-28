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Роберто Мартинес: «Лукаку устал от «Олд Траффорд»

19:36

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, почему переход нападающего Ромелу Лукаку в «Интер» стал спасением для игрока.

— Ромелу очень нуждался в новом вызове, — приводит слова Мартинеса Marca. — Иногда бывают моменты, когда ты устаешь от клуба. Было видно, что Лукаку устал от «Олд Траффорд», хотя многие и мечтают оказаться на этом стадионе.

Ему очень нравится работать с Конте, «Интер» — тот клуб, который его вдохновит. Я снова вижу, как Лукаку улыбается, и это делает меня счастливым.

26-летний бельгиец перешел в «Интер» из «МЮ» летом 2019 года. В первом туре чемпионата Италии Лукаку поразил ворота «Лечче» (4:0).

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