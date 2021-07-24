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Кьеллини хочет подписать контракт на два года с «Ювентусом»

16:55
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Защитник Джорджо Кьеллини намерен продлить контракт с туринским «Ювентусом», информирует La Gazzetta dello Sport.

36-летний футболист хотел бы заключить соглашение до лета 2023 года. В настоящий момент Кьеллини пребывает в статусе свободного агента.

В составе «старой синьоры» Джорджо выступал с 2005 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии защитник провел 17 поединков, сделал одну результативную передачу и получил четыре желтые карточки.

В составе сборной Италии он стал победителем чемпионата Европы.

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Иван Шитик все материалы автора

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