Кьеллини хочет подписать контракт на два года с «Ювентусом»
16:55
Защитник Джорджо Кьеллини намерен продлить контракт с туринским «Ювентусом», информирует La Gazzetta dello Sport.
36-летний футболист хотел бы заключить соглашение до лета 2023 года. В настоящий момент Кьеллини пребывает в статусе свободного агента.
В составе «старой синьоры» Джорджо выступал с 2005 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии защитник провел 17 поединков, сделал одну результативную передачу и получил четыре желтые карточки.
В составе сборной Италии он стал победителем чемпионата Европы.
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