Футбол
Италия

Новости

Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Президент «Венеции» после выхода команды в серию А прыгнул в один из каналов города

12:01
Болельщики &quot;Венеции&quot;. Фото Twitter
Болельщики &amp;quot;Венеции&amp;quot;. Фото Twitter
Теги:

Болельщики «Венеции» отпраздновали выход клуба в серию А.

«Венеция» по сумме двух матчей переиграла «Читтаделлу» в финале плей-офф второго дивизиона Италии и пробилась в серию А впервые за 20 лет. Болельщики клуба отметили возвращение команды в элитный дивизион прыжками в каналы города. Вместе с ними в канале искупался американский президент «Венеции» Дункан Нидэрауэр.

В общей сложности «Венеция» провела 14 сезонов в чемпионате Италии. Лучшее достижение команды — третье место в сезоне-1941/42.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Лига чемпионов: и Гвардьола, и Тухель заслужили победу. Но останется только один
Яровинский прокомментировал переход Хакшабановича в «Рубин»
Бой Холлоуэя и Родригеса станет главным событием турнира UFC 17 июля
"Кокорин даже печеную курицу может заказать…" Как мы ездили к Кокорину и Мамаеву

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд