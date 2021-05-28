Президент «Венеции» после выхода команды в серию А прыгнул в один из каналов города
12:01
Болельщики «Венеции» отпраздновали выход клуба в серию А.
«Венеция» по сумме двух матчей переиграла «Читтаделлу» в финале плей-офф второго дивизиона Италии и пробилась в серию А впервые за 20 лет. Болельщики клуба отметили возвращение команды в элитный дивизион прыжками в каналы города. Вместе с ними в канале искупался американский президент «Венеции» Дункан Нидэрауэр.
В общей сложности «Венеция» провела 14 сезонов в чемпионате Италии. Лучшее достижение команды — третье место в сезоне-1941/42.
Venezia's President jumping into the canal after promoting to Serie A.pic.twitter.com/oq8Fynp9DY— Siddharth Yadav (@SidRossoneri) May 28, 2021
Venezia are back in Serie A for the first time since 2002! ?— International Champions Cup (@IntChampionsCup) May 27, 2021
?? @EthanWhite15 pic.twitter.com/PeYIcz2P5D
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