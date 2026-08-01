«Интер» в серии пенальти обыграл «Манчестер Сити»

«Интер» победил «Манчестер Сити» в товарищеском матче — 1:1, пенальти 3:1. Игра прошла в Гонконге (Китай).

В основное время на гол нападающего английской команды Дивина Мубамы на 14-й минуте точным ударом ответил защитник черно-синих Бенжамен Павар на 20-й минуте.

В послематчевой серии пенальти у итальянской команды свои попытки реализовали Петр Зелиньски, Маттиа Москони и Матео Лавелли.

Следующий товарищеский матч «Интер» проведет 5 августа против «Милана», а «Манчестер Сити» в этот же день встретится с командой «К-Лига Старс».