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Швайнштайгер прокомментировал поражение Италии от Северной Македонии в стыках к ЧМ-2022

Швайнштайгер поддержал сборную Италии после поражения команды от Северной Македонии
Виктория Кравченко
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Легендарный немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер прокомментировал поражение сборной Италии в полуфинальном матче стыков к ЧМ-2022 против Северной Македонии (0:1).

«Ладно, кажется, вчера мне не очень повезло. Сожалею, Италия. Северная Македония тоже обыграла Германию в прошлом году... Крутая команда. Португалию следует предупредить», — написал Швайнштайгер в Twitter.

Италия является действующим чемпионом Европы. «Скуадра адзурра» не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд.

Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила в другой полуфинальной встрече Турцию (3:1).

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Бастиан Швайнштайгер
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 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
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 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
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 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
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 Специя 30 8 5 17 31-54 29
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 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
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20
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6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
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