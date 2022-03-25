Швайнштайгер прокомментировал поражение Италии от Северной Македонии в стыках к ЧМ-2022

Швайнштайгер поддержал сборную Италии после поражения команды от Северной Македонии

Легендарный немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер прокомментировал поражение сборной Италии в полуфинальном матче стыков к ЧМ-2022 против Северной Македонии (0:1).

«Ладно, кажется, вчера мне не очень повезло. Сожалею, Италия. Северная Македония тоже обыграла Германию в прошлом году... Крутая команда. Португалию следует предупредить», — написал Швайнштайгер в Twitter.

Италия является действующим чемпионом Европы. «Скуадра адзурра» не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд.

Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила в другой полуфинальной встрече Турцию (3:1).