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«Интер» ответил на обвинения «Спортинга»

22:33
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«Интера» выступил с ответным обращением на обвинение «Спортинга» в невыполненных финансовых обязательствах по трансферу полузащитника Жоау Мариу в «Бенфику».

Ранее «Спортинг» опубликовал официальное заявление, в котором обвинил «Интер» в невыплате суммы в размере 30 миллионов евро. Португальский клуб намерен обратиться в суд.

«В Милане известно об обращении «Спортинга» к «Интеру». Обвинения лиссабонского клуба не имеют под собой никакой правды. Клуб готов отстаивать свои интересы и защищать имидж в различных инстанциях», — говорится в заявлении «нерадзурри».

12 июля «Интер» официально прекратил сотрудничество с футболистом, а сегодня, 13 июля, полузащитник уже подписал контракт с «Бенфикой».

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Иван Шитик все материалы автора

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