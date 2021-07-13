«Интер» ответил на обвинения «Спортинга»
22:33
«Интера» выступил с ответным обращением на обвинение «Спортинга» в невыполненных финансовых обязательствах по трансферу полузащитника Жоау Мариу в «Бенфику».
Ранее «Спортинг» опубликовал официальное заявление, в котором обвинил «Интер» в невыплате суммы в размере 30 миллионов евро. Португальский клуб намерен обратиться в суд.
«В Милане известно об обращении «Спортинга» к «Интеру». Обвинения лиссабонского клуба не имеют под собой никакой правды. Клуб готов отстаивать свои интересы и защищать имидж в различных инстанциях», — говорится в заявлении «нерадзурри».
12 июля «Интер» официально прекратил сотрудничество с футболистом, а сегодня, 13 июля, полузащитник уже подписал контракт с «Бенфикой».
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