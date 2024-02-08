Миранчук — о признании лучшим игроком января: «Всем спасибо. Обнимаю всех»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отреагировал на признание его лучшим игроком клуба в январе.

«Всем спасибо. Обнимаю всех», — написал Миранчук в социальной сети на английском и итальянском языках.

В прошедшем месяце 28-летний россиянин провел за клуб 5 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.