Министр спорта Италии: «Вряд ли серия А возобновится в начале мая»

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился мнением о том, когда возобновится чемпионат Италии.

— Прогнозы, которые заставили нас думать, что мы сможем возобновить спортивные соревнования в конце апреля или начале мая, были слишком оптимистичными, — сказал Спадафора в эфире телеканала Rai 3. — Могу с уверенностью сказать, что, если турнир возобновится, он обязательно начнется снова без зрителей.

Невозможно думать иначе, но у меня есть некоторые сомнения относительно даты 3 мая. Окончательный выбор будет за Итальянской федерации футбола, но вряд ли он сможет возобновиться в начале мая.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.