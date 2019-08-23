«Милан» расторгнет контракт со Стриничем

Защитник «Милана» Иван Стринич покинет команду. Клуб ведет переговоры о расторжении контракта с 32-летним игроком, сообщает Sky Sport Italia.

Стринич перешел в «Милан» прошлым летом из «Сампдории». Но он не провел ни одного матча за «россонери», так как врачи обнаружили у него проблемы с сердцем.

За свою карьеру Стринич также выступал за «Хайдук», «Днепр» и «Наполи». В составе сборной Хорватии он провел 49 матчей. Защитник завоевал серебро на чемпионате мира 2018 года в России.