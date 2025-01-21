«Комо» победил «Удинезе», команды доигрывали матч вдесятером

«Комо» в матче 21-го тура чемпионата Италии дома обыграл «Удинезе» со счетом 4:1.

В составе хозяев отличились Аммане Диао, Габриэль Стрефацца, Нико Пас и Яка Бийол, забивший в свои ворота. У гостей гол на счету Мартина Пайеро.

На 57-й минуте защитник «Комо» Эдоардо Голданига получил красную карточку, через шесть минут защитник Омар Соле уравнял составы.

После этого матча «Комо» с 22 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Удинезе» с 26 очками — на 10-й строчке.