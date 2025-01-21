«Милан» расторг контракт с Балло-Туре

Защитник «Милана» Фоде Балло-Туре покинул клуб, сообщает пресс-служба «россонери».

Контракт с 28-летним сенегальцем расторгнут по согласию сторон.

Балло-Туре перешел в «Милан» из «Монако» летом 2021 года. С того момента он провел 26 матчей, отличившись одним голом.

Ранее защитник также играл за «Лилль» и «Фулхэм». Он является воспитанником «ПСЖ».