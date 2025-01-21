«Милан» расторг контракт с Балло-Туре
Защитник «Милана» Фоде Балло-Туре покинул клуб, сообщает пресс-служба «россонери».
Контракт с 28-летним сенегальцем расторгнут по согласию сторон.
Балло-Туре перешел в «Милан» из «Монако» летом 2021 года. С того момента он провел 26 матчей, отличившись одним голом.
Ранее защитник также играл за «Лилль» и «Фулхэм». Он является воспитанником «ПСЖ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|21
|16
|2
|3
|35-14
|50
|
2
|Интер
|20
|14
|5
|1
|51-18
|47
|
3
|Аталанта
|21
|13
|4
|4
|46-24
|43
|
4
|Лацио
|21
|12
|3
|6
|37-28
|39
|
5
|Ювентус
|21
|8
|13
|0
|34-17
|37
|
6
|Болонья
|20
|8
|9
|3
|32-26
|33
|
7
|Фиорентина
|20
|9
|6
|5
|33-21
|33
|
8
|Милан
|20
|8
|7
|5
|29-21
|31
|
9
|Рома
|21
|7
|6
|8
|31-27
|27
|
10
|Удинезе
|21
|7
|5
|9
|24-32
|26
|
11
|Торино
|21
|5
|8
|8
|21-26
|23
|
12
|Дженоа
|21
|5
|8
|8
|18-30
|23
|
13
|Комо
|21
|5
|7
|9
|26-34
|22
|
14
|Кальяри
|21
|5
|6
|10
|23-34
|21
|
15
|Лечче
|21
|5
|5
|11
|15-36
|20
|
16
|Парма
|21
|4
|8
|9
|26-36
|20
|
17
|Эмполи
|21
|4
|8
|9
|20-28
|20
|
18
|Верона
|21
|6
|1
|14
|24-47
|19
|
19
|Венеция
|21
|3
|6
|12
|19-34
|15
|
20
|Монца
|21
|2
|7
|12
|20-31
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.01
|22:45
|
Торино – Кальяри
|- : -
|25.01
|17:00
|
Комо – Аталанта
|- : -
|25.01
|20:00
|
Наполи – Ювентус
|- : -
|25.01
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|- : -
|26.01
|14:30
|
Милан – Парма
|- : -
|26.01
|17:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|26.01
|20:00
|
Лечче – Интер
|- : -
|26.01
|22:45
|
Лацио – Фиорентина
|- : -
|27.01
|20:30
|
Венеция – Верона
|- : -
|27.01
|22:45
|
Дженоа – Монца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|14
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|13
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|12
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|16
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|9
|1
|3
Новости