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Сегодня, 19:34

«Милан» расторг контракт с Балло-Туре

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Милана» Фоде Балло-Туре покинул клуб, сообщает пресс-служба «россонери».

Контракт с 28-летним сенегальцем расторгнут по согласию сторон.

Балло-Туре перешел в «Милан» из «Монако» летом 2021 года. С того момента он провел 26 матчей, отличившись одним голом.

Ранее защитник также играл за «Лилль» и «Фулхэм». Он является воспитанником «ПСЖ».

Футбол
ФК Милан
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