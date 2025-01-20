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Сегодня, 00:40

«Интер» дома победил «Эмполи»

Сергей Разин
корреспондент
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«Интер» в матче 21-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграл «Эмполи» со счетом 3:1.

В составе миланцев отличились Лаутаро Мартинес, Дензел Дюмфрис и Маркус Тюрам, у гостей гол забил Себастьяно Эспозито.

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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 16 2 3 35-14 50
2
 Интер 20 14 5 1 51-18 47
3
 Аталанта 21 13 4 4 46-24 43
4
 Лацио 21 12 3 6 37-28 39
5
 Ювентус 21 8 13 0 34-17 37
6
 Болонья 20 8 9 3 32-26 33
7
 Фиорентина 20 9 6 5 33-21 33
8
 Милан 20 8 7 5 29-21 31
9
 Рома 21 7 6 8 31-27 27
10
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
11
 Торино 21 5 8 8 21-26 23
12
 Дженоа 21 5 8 8 18-30 23
13
 Кальяри 21 5 6 10 23-34 21
14
 Лечче 21 5 5 11 15-36 20
15
 Парма 21 4 8 9 26-36 20
16
 Эмполи 21 4 8 9 20-28 20
17
 Комо 20 4 7 9 22-33 19
18
 Верона 21 6 1 14 24-47 19
19
 Венеция 21 3 6 12 19-34 15
20
 Монца 21 2 7 12 20-31 13
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17.01 22:45
Рома – Дженоа
 3 : 1
18.01 17:00
Болонья – Монца
 3 : 1
18.01 20:00
Ювентус – Милан
 2 : 0
18.01 22:45
Аталанта – Наполи
 2 : 3
19.01 14:30
Фиорентина – Торино
 1 : 1
19.01 17:00
Кальяри – Лечче
 4 : 1
19.01 17:00
Парма – Венеция
 1 : 1
19.01 20:00
Верона – Лацио
 0 : 3
19.01 22:45
Интер – Эмполи
 3 : 1
20.01 22:45
Комо – Удинезе
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Маркус Тюрам

Интер

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Мойзе Кин

Фиорентина

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П
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Лацио

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Интер

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Ромелу Лукаку

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Удинезе

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