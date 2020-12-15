Кокорина предлагает «Фиорентине» сын Липпи

Как стало известно «СЭ» от источников в агентских кругах, услуги 29-летнего форварда «Спартака» Александра Кокорина предлагает «Фиорентине» скаут Давиде Липпи, сын известного тренера Марчелло Липпи, под руководством которого сборная Италии стала чемпионом мира в 2006 году.

Липпи-младший хорошо знаком со спортивным директором «фиалок» Даниэле Праде и уже контактировал с ним по поводу возможности сделки. Клуб из Флоренции, занимающий после 11 туров серии А 17-е, последнее перед зоной вылета место, забил всего 11 мячей (на один меньше только у аутсайдеров «Дженоа» — 19-е место, и «Кротоне» — 20-е) и в принципе нуждается в усилении атаки.

При этом сейчас сценарий такой же, как летом в случае с «Ромой». Тогда Кокорина рекомендовал римской команде Пьерфелипе Капелло, сын Фабио Капелло, но до официальных переговоров с москвичами дело не дошло.

(Вячеслав Короткин)