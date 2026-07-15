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15 июля, 04:56

Аллегри — о «Наполи»: «Я принимаю команду, которая, безусловно, привыкла к тяжелой работе

Павел Лопатко

Главный тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от сезона-2026/27.

«Я принимаю команду, которая, безусловно, привыкла к тяжелой работе. Конте доказал свою ценность на протяжении всей карьеры. Мне повезло, это уже второй раз, когда я принимаю команду Антонио. Будем надеяться, что это хорошее предзнаменование.

Будет важно работать с серьезностью и профессионализмом и прежде всего заложить основу для того, чтобы подойти к марту (как я всегда говорю, именно тогда решаются сезоны), все еще борясь за все наши цели: Серию А, Лигу чемпионов, Кубок Италии», — сказал 58-летний Аллегри на пресс-конференции.

Аллегри возглавил «Наполи» 3 июля 2026 года. Его контракт действует до 30 июня 2029 года. Предыдущим тренером команды был Антонио Конте.

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ФК Наполи
Массимилиано Аллегри
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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
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 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
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