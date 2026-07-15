Аллегри — о «Наполи»: «Я принимаю команду, которая, безусловно, привыкла к тяжелой работе
Главный тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от сезона-2026/27.
«Я принимаю команду, которая, безусловно, привыкла к тяжелой работе. Конте доказал свою ценность на протяжении всей карьеры. Мне повезло, это уже второй раз, когда я принимаю команду Антонио. Будем надеяться, что это хорошее предзнаменование.
Будет важно работать с серьезностью и профессионализмом и прежде всего заложить основу для того, чтобы подойти к марту (как я всегда говорю, именно тогда решаются сезоны), все еще борясь за все наши цели: Серию А, Лигу чемпионов, Кубок Италии», — сказал 58-летний Аллегри на пресс-конференции.
Аллегри возглавил «Наполи» 3 июля 2026 года. Его контракт действует до 30 июня 2029 года. Предыдущим тренером команды был Антонио Конте.
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1
|Интер
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2
|Наполи
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|0-0
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3
|Рома
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4
|Комо
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|0-0
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5
|Милан
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|0-0
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6
|Ювентус
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7
|Аталанта
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8
|Болонья
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|0-0
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9
|Лацио
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|0-0
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10
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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11
|Сассуоло
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|0-0
|0
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12
|Торино
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|0
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|0-0
|0
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13
|Парма
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|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
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|0
|0
|0-0
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19
|Фрозиноне
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -