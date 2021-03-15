Пиоли считает, что «Милан» совершил слишком много ошибок в матче с «Наполи»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли объяснил поражение в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (0:1).

«Команда была конкурентоспособна, — цитирует тренера Football Italia 14 марта. — Мы играли с сильным соперником. Первый тайм был сложным, мы совершили слишком много ошибок, даже не пребывая под давлением. Мы были лучше «Наполи» в начале второго тайма, но затем потеряли мяч. В эпизоде с голом мы должны были намного быстрее возвращаться на свои позиции.

Мы упустили свой шанс. Это могла бы быть великолепная неделя, но просто сыграть хорошо недостаточно, чтобы победить такую команду, как «Наполи». Теперь нам нужно готовиться к следующему матчу в Лиге Европы, а затем к игре с «Фиорентиной». Мы не загадываем наперед, мы сосредоточены на своем пути».

Единственный мяч забил Маттео Политано. «Милан» занимает второе место в серии А, имея в активе 56 очков.