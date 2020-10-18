«Кальяри» в гостях одолел «Торино». На дубль Симеоне дублем ответил Белотти
В матче 4-го тура чемпионата Италии «Торино» принимал «Кальяри». Гости одержали победу со счетом 3:2.
В составе «Торино» дубль оформил нападающий Андреа Белотти. У «Кальяри» также два гола на счету форварда Джованни Симеоне.
Чемпионат Италии. Серия А
4-й тур
«Торино» — «Кальяри» — 2:3 (1:2)
Голы: Белотти, 4 — с пенальти (1:0). Жоау Педру, 12 (1:1). Симеоне, 19 (1:2). Белотти, 49 (2:2). Симеоне, 73 (2:3).
«Торино»: Сиригу, Нкулу, Родригес (Ансальди, 88), Войвода (Синго, 79), Лянко, Ринкон, Мейте (Верди, 79), Линетти (Мурру, 88), Лукич, Бонаццоли, Белотти.
«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис, Дзаппа, Валюкевич, Жоау Педру (Калигара, 85), Рог (Клаван, 90), Нандес, Марин, Симеоне (Паволетти, 76), Соттиль (Унас, 84).
Предупреждения: Рог, 31. Ринкон, 31. Бонаццоли, 65. Ликояннис, 75. Паволетти, 89.
Удаление: Милинкович-Савич, 87 (на скамейке запасных).
Судья: Ла Пенна (Италия).
18 октября. Турин. Стадион Олимпийский.
«Специя» — «Фиорентина» — 2:2 (1:2)
Голы: Пеццела, 2 (0:1). Бираги, 4 (0:2). Верде, 39 (1:2). Фариас, 75 (2:2).
«Специя»: Проведель, Терци, Сала (Феррер, 64), Шабо, Бастони (Делль`Орко, 78), Акампора, Риччи, Дейола (Агудело, 65), Гьяси, Верде (Фариас, 65), Пикколи (Нзола, 55).
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела (Игор, 72), Лирола, Миленкович, Бонавентура (Пульгар, 78), Бираги, Кастровилли (Кальехон, 78), Амрабат, Рибери (Куаме, 86), Влахович (Кутроне, 72).
Предупреждения: Дейола, 45. Шабо, 59. Бонавентура, 66. Лирола, 86.
Судья: Манганьелло (Италия).
18 октября. Специя. Стадион «Alberto Picco».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/