«Интер» возьмет Бельерина в аренду с правом выкупа

Защитник Эктор Бельерин может перейти в «Интер» из «Арсенала», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стороны уже ведут активные переговоры. Миланский клуб готов взять 26-летнего испанца в аренду на год с последующим правом выкупа. Лондонский клуб оценивает Бельерина в 20-25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бельерин провел за «Арсенал» 25 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.