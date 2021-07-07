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«Интер» возьмет Бельерина в аренду с правом выкупа

18:28
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Защитник Эктор Бельерин может перейти в «Интер» из «Арсенала», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стороны уже ведут активные переговоры. Миланский клуб готов взять 26-летнего испанца в аренду на год с последующим правом выкупа. Лондонский клуб оценивает Бельерина в 20-25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бельерин провел за «Арсенал» 25 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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