Агент Кулибали проведет встречу с президентом «Наполи»

Агент защитника «Наполи» Калиду Кулибали проведет встречу с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Он намерен обсудить будущее 30-летнего сенегальца в команде, сообщает Corriere dello Sport.

Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года. «Наполи» готов продать Кулибали, но хочет получить за трансфер не менее 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кулибали провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и заработал одно удаление.