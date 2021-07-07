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Агент Кулибали проведет встречу с президентом «Наполи»

17:50
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Агент защитника «Наполи» Калиду Кулибали проведет встречу с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Он намерен обсудить будущее 30-летнего сенегальца в команде, сообщает Corriere dello Sport.

Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года. «Наполи» готов продать Кулибали, но хочет получить за трансфер не менее 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кулибали провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и заработал одно удаление.

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Иван Шитик все материалы автора

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