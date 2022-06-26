«Сампдория» может арендовать защитника «Милана» Габбиа

«Сампдория» интересуется защитником «Милана» Маттео Габбиа, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб из Генуи рассматривает возможность арендовать 22-летнего итальянца на сезон-2022/23.

В прошлом сезоне Габбиа принял участие в 10 матчах «Милана» и не отличился результативными действиями, получив 3 желтых карточки.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.