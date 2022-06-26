«Сампдория» может арендовать защитника «Милана» Габбиа
«Сампдория» интересуется защитником «Милана» Маттео Габбиа, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, клуб из Генуи рассматривает возможность арендовать 22-летнего итальянца на сезон-2022/23.
В прошлом сезоне Габбиа принял участие в 10 матчах «Милана» и не отличился результативными действиями, получив 3 желтых карточки.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.08
|00:00
|
Милан – Удинезе
|- : -
|14.08
|00:00
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|00:00
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
|14.08
|00:00
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|00:00
|
Лечче – Интер
|- : -
|14.08
|00:00
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|00:00
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
|00:00
|
Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
|00:00
|
Верона – Наполи
|- : -
Новости