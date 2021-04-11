Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Интер» победил «Кальяри»

15:27
Теги:

«Интер» в матче 30-го тура чемпионата Италии победил «Кальяри» со счетом 1:0. Гол забил Маттео Дармиан.

«Интер» лидирует в турнирной таблице с отрывом в 11 очков от идущего вторым «Милана».

«Кальяри» занимает 18-е место.

Чемпионат Италии

Серия А

30-й тур

«Интер» — «Кальяри» — 1:0 (0:0)

Гол: Дармиан, 77.

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Д`Амброзио, 84), де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Янг (Хакими, 69), Эриксен (Весино, 81), Брозович, Сенси (Гальярдини, 81), Санчес (Мартинес, 70), Лукаку.

«Кальяри»: Викарио, Годин, Ругани (Симеоне, 85), Дзаппа, Карбони, Наингголан, Жоау Педру, Данкан (Асамоа, 72), Нандес (Перейро, 90+1), Марин, Паволетти (Черри, 90+1).

Предупреждения: Брозович, 52. Наингголан, 90+3.

Судья: Пайретто (Италия).

11 апреля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...