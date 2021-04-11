«Интер» победил «Кальяри»
«Интер» в матче 30-го тура чемпионата Италии победил «Кальяри» со счетом 1:0. Гол забил Маттео Дармиан.
«Интер» лидирует в турнирной таблице с отрывом в 11 очков от идущего вторым «Милана».
«Кальяри» занимает 18-е место.
Чемпионат Италии
Серия А
30-й тур
«Интер» — «Кальяри» — 1:0 (0:0)
Гол: Дармиан, 77.
«Интер»: Ханданович, Дармиан (Д`Амброзио, 84), де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Янг (Хакими, 69), Эриксен (Весино, 81), Брозович, Сенси (Гальярдини, 81), Санчес (Мартинес, 70), Лукаку.
«Кальяри»: Викарио, Годин, Ругани (Симеоне, 85), Дзаппа, Карбони, Наингголан, Жоау Педру, Данкан (Асамоа, 72), Нандес (Перейро, 90+1), Марин, Паволетти (Черри, 90+1).
Предупреждения: Брозович, 52. Наингголан, 90+3.
Судья: Пайретто (Италия).
11 апреля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю