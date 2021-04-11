Конте — о победе над «Кальяри»: «Матчей становится меньше, и каждая победа в два раза ценнее»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги матча против «Кальяри» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Италии.
«Матчей становится меньше, и каждая победа в два раза ценнее. Накануне победил «Милан», и для нас было важно сохранить прежний отрыв.
Мы привыкаем к этой ситуации — к ситуации, когда мы постоянно под давлением, играем на победу. Я очень доволен тем, как мы продвигаемся вперед. За два сезона мы сильно выросли со всех точек зрения», — цитирует Конте Football Italia.
«Интер» с 74 очками лидирует в серии А, опережая на 11 баллов ближайшего преследователя «Милан».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю