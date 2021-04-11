Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Конте — о победе над «Кальяри»: «Матчей становится меньше, и каждая победа в два раза ценнее»

17:12
Теги:

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги матча против «Кальяри» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

«Матчей становится меньше, и каждая победа в два раза ценнее. Накануне победил «Милан», и для нас было важно сохранить прежний отрыв.

Мы привыкаем к этой ситуации — к ситуации, когда мы постоянно под давлением, играем на победу. Я очень доволен тем, как мы продвигаемся вперед. За два сезона мы сильно выросли со всех точек зрения», — цитирует Конте Football Italia.

«Интер» с 74 очками лидирует в серии А, опережая на 11 баллов ближайшего преследователя «Милан».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...