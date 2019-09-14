«Интер» одержал третью победу подряд на старте чемпионата Италии

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал «Удинезе». Миланский клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0. Отметим, что гости играли в меньшинстве с середины первого тайма после удаления Родриго де Пауля.

«Нерадзурри» набрали 9 очков и возглавили турнирную таблицу, идя в нынешнем сезоне пока без потерь.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Интер» — «Удинезе» — 1:0 (1:0)

Гол: Сенси, 44.

«Интер»: Ханданович, Годин, Асамоа, де Фрай, Шкриньяр, Брозович, Барелла (Гальярдини, 46), Сенси, Кандрева, Лукаку (Мартинес, 65), Политано (Санчес, 80).

«Удинезе»: Муссо, Де Майо, Стрюгер Ларсен, Опоку, Бекао, Яяло (Барак, 71), Фофана, Уоллас (Мандрагора, 81), Сема (Пуссетто, 81), де Пауль, Лазанья.

Предупреждения: Барелла, 28. Бекао, 35. Кандрева, 78.

Удаление: де Пауль, 35.

Судья: Мариани (Италия).

14 сентября. Милан. Стадион «Giuseppe Meazza».

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