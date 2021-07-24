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«Интер» и Наингголан обсуждают расторжение контракта

18:54
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Полузащитник Раджа Наингголан может покинуть «Интер». Стороны обсуждают расторжение контракта, и если это произойдет, хавбек сможет бесплатно перейти в другую команду, пишет в Twittre журналист Николо Скира.

В подписании бельгийца заинтересован «Бешикташ», предложивший ему контракт до 2023 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год плюс 500 тысяч евро в качестве бонусов.

При этом сам 33-летний Наингголан надеется получить предложение от «Кальяри», за который играл в прошлом сезоне на правах аренды.

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Иван Шитик все материалы автора

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