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«Ювентус» отклонил стомиллионное предложение по Кьезе

18:30
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«Ювентус» отказался продавать нападающего Федерико Кьезу «Ливерпулю» за 100 миллионов евро, утверждает La Repubblica.

Чемпионы Англии-2020 были готовы приобрести у «старой синьоры» Федерико Кьезу. Но туринцы решительно отказались рассматривать возможность ухода героя завершившегося Евро-2020.

Массимилиано Аллегри строит большие планы на 23-летнего итальянца, видя его центральной фигурой в обновленном «Ювентусе».

В ходе прошлого клубного сезона Федерико Кьеза отличился за «Юве» 15 голами и 11 результативными передачами в 46 проведенных поединках во всех турнирах.

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Иван Шитик все материалы автора

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