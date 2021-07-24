Буффон эмоционально исполнил песню на ужине новичков «Пармы»

Голкипер Джанлуиджи Буффон этим летом вернулся в «Парму». Тем не менее, 43-летний вратарь не избежал обязанности присутствовать на традиционном ужине для новичков команды.

Также он задорно исполнил песню, что является еще одной традицией посвящения новичка в команду.

«Парма» была первым профессиональным клубом в карьере итальянца. Он выступал за команду с 1995 по 2001 год, после чего перешел в «Ювентус». Во время своего выступления за «Парму» Буффон стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии. Помимо этого, ему удалось выиграть Кубок УЕФА, который до сих пор остается единственным еврокубком в его карьере.