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Сегодня, 13:06

Агент Кварацхелии: «Хвича не перейдет ни в один другой итальянский клуб. За границей он любит «Реал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался о будущем игрока.

«Хвиче все нравится в «Наполи» и на данный момент нет никаких переговоров с другими клубами. Он не перейдет ни в один итальянский клуб. Я говорил с Хвичем, и он признался мне: «Мамука, я не буду играть ни за какую другую итальянскую команду, кроме «Наполи». Но я не знаю, что будет через 10-15 лет, может быть, «Интер» позвонит ему, и он захочет перейти туда, но на сегодняшний день он не хочет. В Италии для него есть только «Наполи», — приводит слова Джугели Tuttomercatoweb.

Также агент рассказал о любимой команде грузинского игрока.

«Его отец и я болеем за «Барселону», но Квара любит «Реал». Если бы я увидел его в футболке «Барсы», я был бы очень счастлив, но он болеет за Мадрид», — сказал Мамука.

В текущем сезоне Хвича провел 26 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 16 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Tuttomercatoweb
Хвича Кварацхелия
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
3
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
4
 Лацио 24 13 6 5 40-19 45
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
13
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 24 4 8 12 21-41 20
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 Верона 24 4 5 15 20-37 17
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Луис Муриэль

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