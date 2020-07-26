Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Верону»

«Лацио» в матче 36-го тура чемпионата Италии обыграл «Верону» со счетом 5:1.

Хет-трик на счету Чиро Иммобиле, еще по голу забили Сергей Милинкович-Савич и Хоакин Корреа. Хозяева ответили точным ударом Софьяна Амрабата.

На счету Иммобиле теперь 34 гола в 35 матчах и оторвался от Криштиану Роналду в гонке снайперов на четыре гола.

После этого матча «Лацио» с 75 очками расположились на четвертом месте в турнирной таблице, «Верона» с 46 очками — на девятой строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

36-й тур

«Верона» — «Лацио» — 1:5 (1:1)

Голы: Амрабат, 39 — с пенальти (1:0). Иммобиле, 45+6 — с пенальти (1:1). Милинкович-Савич, 56 (1:2). Корреа, 62 (1:3). Иммобиле, 83 (1:4). Иммобиле, 90+4 — с пенальти (1:5).

«Верона»: Радунович, Фараони (Димарко, 79), Гюнтер, Ррахмани, Мигел Велозу (Лукас Фелиппе, 87), Лазович, Эйсерик (Стемпиньски, 87), Дзакканьи (Сальседо, 68), Пессина, Амрабат, Борини (Ди Кармине, 67).

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Габаррон (Лукаку, 65), Луис Фелипе, Пароло, Луис Альберто, Марушич (Армини, 88), Милинкович-Савич (А.Андерсон, 88), Д.Андерсон (Вавро, 65), Иммобиле, Корреа (Кайседо, 69).

Предупреждения: Ррахмани, 45+2. Марушич, 67. Стракоша, 86. Радунович, 90+3.

Судья: Вольпи (Италия).

26 июля. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».