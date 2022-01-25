«Фиорентина» согласилась продать Влаховича в «Ювентус»

«Фиорентина» и «Ювентус» договорились о трансфере нападающего Душана Влаховича. Клуб из Флоренции согласился продаться 21-летнего серба, сообщает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что туринский клуб предложил за игрока 75 миллионов евро. Он подпишет контракт до 2026 года с зарплатой в 7 миллионов евро за сезон.

«Фиорентина» хочет продать Влаховича в этом месяце, чтобы максимизировать свою прибыль, поскольку у 21-летнего игрока осталось всего 18 месяцев по контракту.

В нынешнем сезоне Влахович провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.